Іспанія

Мадридці можуть встигнути заробити на переході гравця.

Голкіпер мадридського Атлетіко Іво Грбич може повернутися до Хорватії, повідомляє журналіст Лука Бендоні.

Загребське Динамо та 27-річний хорват ведуть переговори щодо повноцінного трансферу у січні. Якщо сторони домовляться про перехід, "матрацники" зароблять близько 2 мільйонів євро.

Нагадаємо, Грбич приєднався до Атлетіко влітку 2020 року, покинувши загребську Локомотиву. Тоді мадридці віддали за нього 3,5 мільйони євро.

У цьому сезоні голкіпер ще не з'являвся на полі. Його контракт із клубом втрачає чинність влітку 2024 року.