Мадридці можуть встигнути заробити на переході гравця.
Іво Грбич, Getty Images
20 грудня 2023, 17:58
Голкіпер мадридського Атлетіко Іво Грбич може повернутися до Хорватії, повідомляє журналіст Лука Бендоні.
Загребське Динамо та 27-річний хорват ведуть переговори щодо повноцінного трансферу у січні. Якщо сторони домовляться про перехід, "матрацники" зароблять близько 2 мільйонів євро.
Нагадаємо, Грбич приєднався до Атлетіко влітку 2020 року, покинувши загребську Локомотиву. Тоді мадридці віддали за нього 3,5 мільйони євро.
У цьому сезоні голкіпер ще не з'являвся на полі. Його контракт із клубом втрачає чинність влітку 2024 року.