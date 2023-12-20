Іспанія

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 18-го туру іспанської Прімери, у якому зіграють каталонська Барселона та Альмерія.

Каталонська Барселона та Альмерія зіграють у рамках вісімнадцятого туру іспанської Ла Ліги на Олімпійському стадіоні Барселони.

Хаві, після нічиєї проти Валенсії (1:1), залучив до стартового складу Крістенсена в центрі оборони, тоді як Серхі Роберто та Фермін гратимуть у центральному трикутнику.

Гаїска Гарітано, на тлі нічиєї проти Мальорки (0:0), використав із перших хвилин Баба в центрі поля, тоді як Рамазані гратиме ліворуч у півзахисті.

Барселона: Пенья — Канселу, Араухо, Крістенсен, Бальде — Гюндоган, Роберто, Фермін — Рафінья, Левандовські, Феліш.

Запасні: Астралага, Касадо, Торрес, Ромеу, Кунде, Ямал, Кочен, Кубрасі, Гую, Ернандес, Форт, Прім.



Альмерія: Машиміану — Посо, Чумі, Едгар, Монтес, Акьєме — Аррібас, Лопі, Баба, Рамазані — Баптістао.

Запасні: Маріно, Фернандо, Кайкі, Ембарба, Арнау, Лазаро, Сентельєс, Мендеш, Пенья, Рачад, Марсіано.



Гра Барселона — Альмерія почнеться о 20:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.