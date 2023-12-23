Іспанія

Іспанець проводить потужний сезон.

Півзахисник севільського Бетіса Іско погодив новий контракт із клубом. Про це повідомляє Mundo Deportivo.

За інформацією джерела, сторони домовилися про нову угоду до 2027 року. Залишилося лише поставити підписи під новим контрактом. Це повинно статися до Нового року.

Діючий контракт гравця з клубом розрахований до 30 червня 2024 року.

Футболіст перейшов у команду цього літа. З того часу Іско відіграв за Бетіс 23 матчі, забив три голи та віддав чотири результативні передачі.