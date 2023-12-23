Іспанія

Дивіться відео найкращих моментів матчу іспанської Ла Ліги, що відбувся 23 грудня 2023 року, 17:15.

У рамках перенесеного матчу четвертого туру іспанської Ла Ліги мадридський Атлетіко мінімально здолав Севілью.

Протягом першої половини зустрічі команди не відзначилися голами. На початку другого тайму Льоренте вивів Атлетіко вперед. Проблеми у "матрацників" виникли внаслідок вилучення Сьоюнджю, який вийшов на поле з лави запасних і отримав пряму червону картку вже за чотири хвилини. Тим не менш, скористатися чисельною більшістю Севілья так і не зуміла, подарувавши своїм суперникам чергові три очки.

До вашої уваги відео кращих моментів Атлетіко — Севілья в іспанській Ла Лізі-2023/24:

Атлетіко — Севілья 1:0

Гол: Льоренте, 47

Атлетіко: Облак — Рікельме (Корреа, 46), Аспілікуета, Хіменес, Вітсель, Моліна (Льоренте, 46) — Ліно, Коке (Сьоюнджю, 66), Де Пауль — Грізманн (Мандава, 73), Мората (Сауль, 55)

Севілья: Дмитрович — Салас, Рамос, Гудель — Педроса (Янузай, 82), Торрес (Мір, 78), Сумаре, Ракітич (Соу, 53), Санчес — Окампос, Сусо (Ен-Несірі, 53)

Попередження: Моліна, Хіменес, Корреа, Вітсель, Де Пауль, Аспілікуета, Льоренте — Сусо, Салас, Рамос

Вилучення: Сьоюнджю, 70 (пряма червона)