Іспанія

Результати каталонського клубу останнім часом погiршилися.

Хаві та Жоан Лапорта мають намір виграти два титули цього сезону, повідомляє AS.

Вони переконані, що розіграш Суперкубку Іспанії у січні стане поворотним моментом для команди.

Перемога у цьому турнірі розглядається як життєва потреба. Завоювання цього титулу має послабити тиск на клуб.

При цьому, ні тренер, ні президент не будуть задоволені лише одним титулом. Вони вірять, що Барселона зможе взяти два трофеї, як минулого сезону. Основним завданням "блауграни" є перемога у Суперкубку країни та Ла Лізі. Кубок Іспанії також буде сприйнятий дуже позитивно.

Хаві розуміє, що буде звільнений з посади, якщо не виграє жодного трофея до кінця сезону.

Зазначимо, що зараз Барселона займає третє місце в Ла Лізі.