Іспанія

Аргентинець задоволений результатами команди.

У рамках перенесеного матчу четвертого туру іспанської Ла Ліги мадридський Атлетіко мінімально здолав Севілью (1:0). Головний тренер мадридського Атлетіко Дієго Сімеоне висловився про переможну гру його команди. Цитує аргентинця Marca.

"Ми виграли, доклавши величезних зусиль на тлі щільного 5-матчевого графіка. У попередній зустрічі теж грали у меншості, але сьогодні ми впоралися.

Атлетіко провів дуже хороший рік. У 50 матчах програли лише вісім разів, здобули 34 перемоги, забили 104 голи. Тож рік, з грудня до грудня, вийшов дуже потужним.

Попереду друга частина сезону. Команда зростає і хоче відігравати головні ролі у всіх турнірах. Нам треба краще оборонятися, над цим і працюватимемо", — сказав Чоло.

Наразі, мадридський Атлетіко посідає третє місце в турнірній таблиці Ла Ліги, відстаючи від лідируючих Реала та Жирони на сім пунктів.