Іспанія

У клубі розраховують на півзахисника.

Атакуючий півзахисник Бетіса Іско невдовзі продовжить контракт із клубом, повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

За даними Романо, 31-річний іспанець вже прийняв пропозицію щодо оновлення угоди. Поточний контракт Іско з Бетісом розраховано до кінця червня 2024 року, а новий втрачатиме чинність у 2027-му.

У цьому сезоні півзахисник вже взяв участь у 23 матчах Бетіса у всіх турнірах, відзначившись 3 голами і 4 асистами. Він приєднався до клубу на правах вільного агента влітку 2023 року і став у ньому одним із лідерів.