Іспанія

Наразі, у Барси скрутне фінансове становище.

Манчестер Сіті не продасть Барселоні Жоау Канселу менш ніж за 30 млн. євро. Таку інформацію надає sport.es.

Зазначається, що для Барси це занадто висока ціна, але в керівництві клубу все одно обговорять можливу угоду. Вважається, що португалець привніс стабільність на правий фланг оборони, якої не було з часів Дані Алвеса.

Діючий контракт гравця з Сіті розрахований до 30 червня 2027 року. Трансфермаркт оцінює його у 40 млн. євро.

29-річний Жоау Канселу з літа виступає за Барселону на правах річної оренди без права викупу. За цей період правий латераль зіграв за каталонський клуб 21 матч, забивши три голи та віддавши дві результативні передачі.