Іспанія

Каталонський клуб зможе провернути операцію не раніше літа.

Чаді Ріад привернув увагу з боку Барселони, повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

За його інформацією, каталонський клуб хоче повернути 20-річного футболіста після того, як влітку цього року відпустила його до Бетісу в оренду із зобов'язанням викупу за 2,5 мільйона євро.

Барселона має опцію зворотного викупу, але клуб може активувати її лише влітку 2024 року.

Нинішнього сезону Ріад провів 15 матчів за Бетіс і не відзначився результативними діями.