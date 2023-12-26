Іспанія

Команда провела успішний 2023 рік.

Головний тренер збірної Іспанії Луїс де ла Фуенте висловився про досягнення команди у 2023 році.

"Я пишаюся не лише перемогою в Лізі націй та виходом на Євро, а й тим, як було пройдено цей шлях. В Іспанії безліч людей знову повірили в команду, яка має передумови для досягнення чогось важливого в майбутньому.

Протягом цього року збірна зміцнювалася і нам необхідно продовжити старанно працювати для того, щоб продовжувати прогресувати.

Ми дуже подорослішали, але маємо стати ще сильнішими, коли почнеться чемпіонат Європи, для того, щоб виграти його", - цитує наставника "Фурії Рохи" sport.es.

На Євро Іспанія в групі зіграє з Хорватією, Італією та Албанією.