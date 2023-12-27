Іспанія

Травма іспанського хавбека виявилася серйознішою, ніж передбачалося.

Півзахисник Барселони Педрі не зможе допомогти своїй команді у матчах Суперкубку Іспанії через травму, повідомляє Mundo Deportivo.

За інформацією джерела, 21-річний іспанець не встигне відновитися після м'язової травми, яка виявилася серйознішою, ніж передбачалося раніше.

Зазначається, що Барселона не хоче форсувати повернення іспанця, який цього сезону пропустив велику кількість ігор через проблеми зі здоров'ям.

У поточній кампанії Педрі провів 11 матчів, у яких забив один гол та віддав одну гольову передачу.

Нагадаємо, для Барселони Суперкубок Іспанії розпочнеться з півфіналу проти Осасуни, який відбудеться 11 січня.