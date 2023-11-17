Іспанія

Футболістам буде запропоновано довгострокові контракти.

Барселона хоче продовжити контракти із трьома ключовими футболістами — півзахисниками Гаві та Педрі, а також захисником Рональдом Араухо. Про це повідомляє Marca.

За інформацією джерела, керівництво "блаугранас" на цей сезон поставило собі за мету узгодити нові довгострокові контракти з вищезгаданими гравцями, у яких угоди закінчуються у 2026 році.

Проте наголошується, що вже є традицією для каталонського клубу, проблемою може стати фінансовий фейр-плей.

З цієї причини нові контракти гравців, якщо буде досягнуто згоди, діятимуть із сезону-2024/25.

Після 13 турів Барселона набрала 30 очок і посідає третє місце в турнірній таблиці іспанської Ла Ліги, відстаючи від лідируючої Жирони на чотири бали.