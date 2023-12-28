Іспанія

Захисник дав свій коментар.

Жоау Канселу розповів, що завжди вболівав за Барселону.

"Я завжди був уболівальником Барселони. Звичайно, більше у золоту еру, починаючи приблизно з 2008 року, я ріс, спостерігаючи за грою Барселони.

Я виріс, спостерігаючи за найкращою командою у футболі, якою Барселона стала у 2009 році. Багато моїх кумирів грали тут. Тому мені було легко адаптуватися", — наводить слова Канселу Marca.

У поточному сезоні Канселу провів 15 матчів у Ла Лізі за Барселону: на його рахунку 2 голи та 1 асист.