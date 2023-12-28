Захисник дав свій коментар.
ЖОАУ КАНЧЕЛУ, GETTY IMAGES
28 грудня 2023, 14:53
Жоау Канселу розповів, що завжди вболівав за Барселону.
"Я завжди був уболівальником Барселони. Звичайно, більше у золоту еру, починаючи приблизно з 2008 року, я ріс, спостерігаючи за грою Барселони.
Я виріс, спостерігаючи за найкращою командою у футболі, якою Барселона стала у 2009 році. Багато моїх кумирів грали тут. Тому мені було легко адаптуватися", — наводить слова Канселу Marca.
У поточному сезоні Канселу провів 15 матчів у Ла Лізі за Барселону: на його рахунку 2 голи та 1 асист.