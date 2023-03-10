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У трійку найкращих потрапили Жозе Моурінью та Хосеп Гвардіола.

Міжнародна федерація футбольної історії та статистики (IFFHS) визнала Алекса Фергюсона найкращим тренером світу з 1996 року.

Фергюсон очолив рейтинг спеціалістів, набравши 257 очок, що на 15 більше, ніж у португальця Жозе Моурінью. Трійку найкращих замкнув Хосеп Гвардіола – 221 бал.

П'ятірку найкращих тренерів доповнили Арсен Венгер та Йоахім Льов.

Топ-10 найкращих тренерів в історії за версією IFFHS:

1. Алекс Фергюсон (257 очок);

2. Жозе Моурінью (242);

3. Хосеп Гвардіола (221);

4. Арсен Венгер (211);

5. Йоахім Льов (200);

6. Карло Анчелотті (189);

7. Вісенте дель Боске (175);

8. Дієго Сімеоне (168);

9. Марчелло Ліппі (156);

10. Дідьє Дешам (164).

З 1996 року Фергюсон 10 разів виборював чемпіонство в АПЛ з Манчестер Юнайтед, двічі вигравав Кубок Англії, тричі Кубок англійської ліги та сім разів Суперкубок країни. Також він двічі брав Лігу чемпіонів та по одному разу Міжконтинентальний кубок та Клубний чемпіонат світу.