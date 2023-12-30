Іспанія

Бразилець продовжить кар’єру на батьківщині.

Бразильський опорний півзахисник Фернандо Режес левову частку своєї професійної кар’єри провів у Європі, де мав можливість пограти за португальські Порту та Ештрелу, англійський Манчестер Сіті, турецький Галатасарай, а також андалузьку Севілью, у складі якої й перебував останніх п’ять років.

Однак цього сезону в 36-річного виконавця вже було чотири травми різного ступеня складності, які загалом змусили його пропустити понад два місяці на старті кампанії.

На цьому бразилець вирішив сказати "Досить!" виступам у Європі й попросив Севілью про дострокове завершення угоди, що й без того мала спливати наступним літом.

Андалузці пішли на зустріч власному віковому футболісту, який відіграв за клуб 167 матчів, забивши сім м’ячів та віддавши 10 гольових передач.

Як повідомляє місцева преса, наступним пунктом призначення Фернандо стане бразильський чемпіонат, де до цього він виступав за Віла Нову.