Іспанія

Хорват хоче грати на Сантьяго Бернабеу.

Півзахисник мадридського Реала Лука Модрич заявив що, хоче продовжити виступи у складі "королівського" клубу. Його слова наводить Фабріціо Романо

"Мій план – продовжувати творити історію у Реалі, продовжувати вигравати матчі та трофеї. Я сподіваюся, що це станеться цього сезону.

Сподіваюся, я насолоджуватимусь кожним моментом, тому що ніколи не знаєш, як довго це триватиме в кращому клубі світу", — сказав 38-річний хорват.

Діючий контракт Модрича з клубом спливає наступного літа.

Цього сезону, Лука Модрич зіграв за Реал 20 матчів, забивши один м'яч та віддавши три гольові передачі.