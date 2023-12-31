Іспанія

Вінгер іспанського клубу підбив підсумки року, що минає.

Правий вінгер Жирона Віктор Циганков на своїй сторінці в Instagram поділився очікуваннями від наступного, 2024 року.

Українець розповів, що його 2023 рік був наповнений великою кількістю змін як у футболі, так і в особистому житті.

"Сподіваюся, що наступний (рік) буде переможним для нашої країни у цій війні та успішним для Жирони. Я щиро бажаю цього. Бережіть один одного і Хай прибуде з вами Сила!", — написав 26-річний гравець.

У цьому сезоні Циганков вже взяв участь у 16 матчах Жирони у всіх турнірах, відзначившись 3 голами і 3 асистами.

Зазначимо, що українець потрапив до п'ятірки найкращих асистентів Ла Ліги у 2023 році.