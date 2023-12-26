Найбільше гольових передач на рахунку Грізманна.
Віктор Циганков, Getty Images
26 грудня 2023, 17:17
Правий вінгер Жирони Віктор Циганков протягом 2023 року віддав 9 гольових передач у 33 поєдинках у Ла Лізі. Завдяки цьому він посів четверту сходинку цьогорічного рейтингу асистентів турніру.
Найкращим асистентом турніру у цьому році став центральний нападник Атлетіко Антуан Грізманн, на рахунку якого 13 асистів у 41 матчі.
Друге і третє місце поділили правий вінгер Барселони Рафінья та центральний півзахисник Альмерії Лукас Робертоне (по 10 асистів у 36 матчах).