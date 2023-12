Правий вінгер Жирони Віктор Циганков протягом 2023 року віддав 9 гольових передач у 33 поєдинках у Ла Лізі. Завдяки цьому він посів четверту сходинку цьогорічного рейтингу асистентів турніру.

Найкращим асистентом турніру у цьому році став центральний нападник Атлетіко Антуан Грізманн, на рахунку якого 13 асистів у 41 матчі.

