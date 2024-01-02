Завершився матч чемпіонату Іспанії.
Реал Сосьєдад - Алавес - Getty Images
02 січня 2024, 22:37
Реал Сосьєдад вдома зіграв внічию із Алавесом. На гол Луїс Ріохи відповів Мартін Субіменді.
Колектив Іманола Альгуасіля перебуває на 6 місці. Його опоненти знаходяться на 15 позиції.
Реал Сосьєдад — Алавес 1:1
Голи: Субіменді, 90 — Ріоха, 76, пенальті
Реал Сосьєдад: Реміро — Траоре, Субельдія, Ле Норман, Тірні (Муньйос, 90) — Кубо (Захарян, 90), Субіменді, Меріно, Мендес (Садік, 86) — Сілва (Марреро, 39), Оярсабаль (Барренечеа, 87)
Алавес: Сівера — Горосабель, Теналья, Марін, Лопес — Гевара, Бланко (Вісенте, 57), Гуріді (Бенавідес, 70) — Реббаш (Гарсія, 57), Омородіон (Сімеоне, 70), Ріоха (Алькаїн, 90)
Попередження: Субельдія, Траоре — Реббаш, Омородіон, Сівера, Гарсія
Видалення: Реміро