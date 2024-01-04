Іспанія

Football.ua представляє прев'ю матчу 19-го туру Прімери, який пройде 04 та розпочнеться о годині 22:30.

У черговому турі іспанської Ла Ліги між собою зійдуться Лас-Пальмас та Барселона. Протистояння повинно бути дуже захопливим.

ЛАС-ПАЛЬМАС — БАРСЕЛОНА

ЧЕТВЕР, 04 СІЧНЯ, 22:30. ЕСТАДІО ГРАН КАНАРІЯ, ЛАС-ПАЛЬМАС. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ПАБЛО ФУЕНТЕ. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO.

Лас-Пальмас, який нещодавно підвищився до елітного дивізіону, робить чудову роботу в цьому сезоні. Команда посідає 9-е місце в таблиці. Тепер необхідно добре зіграти проти чергового опонента у Прімері. Вдома цілком вірогідно можна набрати бали. Дуже приємно спостерігати за грою цієї команди. Непоганий стиль вона демонстрували у середині десятих, тоді деякі нейтральні вболівальники можливо вперше відкрили для себе даний колектив.

Барселона під керівництвом Хаві не завжди демонструє успішні виступи, окрім того зараз відстає від лідерів. До зимової перерви була перемога над Альмерією вдома з рахунком 3:2, коли капітан Серхі Роберто оформив дубль. Необхідно вирішувати свої проблеми, тому що є ризик не виграти декілька турнірів і змінити головного тренера.

Лас-Пальмас грає достатньо впевнено, як для середняка чемпіонату. Їм подобається контролювати м'яч – лише Барселона та Реал у середньому більше володіють м’ячем цього сезону.

Впевнена гра у обороні багато в чому покладається на голкіпера Альваро Вальєса. Острівна команда пропустила більше одного голу лише один раз за весь сезон, і, ймовірно, може пропустити небагато від Барселони, бо чемпіон Іспанії у попередніх матчах не завжди забивав в міру свого потенціалу і також не завжди надійно виглядає у обороні. Зустрічі у попередніх роках говорять про те, що очікувати можна принаймні декількох голів.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Лас-Пальмас: Вальєс — Араухо, Коко, Мармоль, Кардона — Парк, Муньйос, Перроне, Лоідік, Ель-Хаддаді — Каба

Барселона: Пенья — Канселу, Араухо, Крістенсен, Бальде — Лопес, Гюндоган, Роберто — Рафінья, Феліш, Левандовські

Не зіграють: Х. Араухо — тер Штеген, Алонсо, Гаві, Мартінес

Під питанням: Гонсалес, Лемос — Педрі

ПОТОЧНА ФОРМА

ОЧНІ ЗУСТРІЧІ