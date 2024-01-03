Валенсія вдома виграла в непростому матчі проти Вільярреала. Роман Яремчук відкрив рахунок, а Пепелу оформив дубль. 

Колектив Рубена Барахи знаходиться на 9 місці в таблиці. Його опонент посідає 13 позицію. 

 

Валенсія — Вільярреал 3:1 

Голи: Яремчук, 4, Пепелу, 27, 57, пенальті — Ж. Морено, 73 

Валенсія: Мамардашвілі — Фулькьє, Москера, Пауліста, Гая (Васкес, 78) — Перес (Гасьоровські, 86), Гільямон, Пепелу, Канос (Лопес, 69) — Дуро (Марі, 86), Яремчук (Герра, 70) 

Вільярреал: Йоргенсен — Альтіміра (Кіко, 78), Альбіоль (Байї, 17), Куенка, А. Морено — Парехо, Капу (Бреретон, 65), Терратс — Ахомаш, Ж. Морено (Трігерос, 78), Моралес (Коклен, 65) 

Попередження: Гая, Лопес — Байї, Парехо, Капу, Терратс, Куенка 