Завершився матч чемпіонату Іспанії.
Валенсія - Вільярреал - Getty Images
03 січня 2024, 00:38
Валенсія вдома виграла в непростому матчі проти Вільярреала. Роман Яремчук відкрив рахунок, а Пепелу оформив дубль.
Колектив Рубена Барахи знаходиться на 9 місці в таблиці. Його опонент посідає 13 позицію.
Валенсія — Вільярреал 3:1
Голи: Яремчук, 4, Пепелу, 27, 57, пенальті — Ж. Морено, 73
Валенсія: Мамардашвілі — Фулькьє, Москера, Пауліста, Гая (Васкес, 78) — Перес (Гасьоровські, 86), Гільямон, Пепелу, Канос (Лопес, 69) — Дуро (Марі, 86), Яремчук (Герра, 70)
Вільярреал: Йоргенсен — Альтіміра (Кіко, 78), Альбіоль (Байї, 17), Куенка, А. Морено — Парехо, Капу (Бреретон, 65), Терратс — Ахомаш, Ж. Морено (Трігерос, 78), Моралес (Коклен, 65)
Попередження: Гая, Лопес — Байї, Парехо, Капу, Терратс, Куенка