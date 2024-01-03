Голи Узуні та Сарагоси принесли до активу команди
Александра Медіни три очки.
Бран Сарагоса, Getty Images
03 січня 2024, 20:09
У рамках 19-го туру іспанської Ла Ліги Гранада приймала на своєму полі Кадіс та здобула впевнену перемогу.
Підопічні Александра Медіни відправили у ворота гостей два "сухих" м'ячі, авторами яких стали Мірто Узуні та Браян Сарагоса.
Зазначимо, що починаючи з 54-ої хвилини Кадіс грав у меншості через пряме вилучення Рубена Собріно.
Гранада — Кадіс 2:0
Голи: Узуні, 22, Сарагоса, 70
Вилучення: Собріно, 54 (Кадіс)