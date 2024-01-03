Іспанія

Дивіться відео найкращих моментів матчу Кубка Італії, що відбувся 3 січня 2024 року, 19:00.

У рамках 1/8 фіналу Кубка Італії Аталанта здобула більш ніж впевнену перемогу над Сассуоло з рахунком 3:1 та пробилася до наступного раунду турніру.

Головним героєм зустрічі у складі бергамасків став Де Кетеларе, який відзначився дублем та віддав результативну передачу.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Аталанта — Сассуло в 1/8 фіналу Кубка Італії-2023/24:

Аталанта — Сассуоло 3:1

Голи: Де Кетеларе, 24, 63, міранчук, 71 — Болока, 90+5

Аталанта: Муссо — Скальвіні (Копмейнерс, 74), Джимсіті, Колашинац (Паломіно, 81) — Гольм, де Рон, Пашалич (Муріель, 74), Едерсон, Дзаппакоста — міранчук (Дзортеа, 87), Де Кетеларе (Скамакка, 74)

Сассуоло: Краньйо — Міссорі, Трессольді, Феррарі, Віті (Толян, 46) — Ліпані (Торстведт, 84), Байрамі (Болока, 75) — Кастільєхо (Лор'єнте, 75), Вольпато, Конрадсен Сейде (Педерсен, 76) — Мулаттьєрі

Попередження: Конрадсен Сейде, 54