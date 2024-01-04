Іспанія

Японець незадоволений суддями у Ла Лізі.

Вінгер Реал Сосьєдад Такефуса Кубо висловився з приводу суддівства у Ла Лізі. Його слова наводить Football Espana.

"У Ла Лізі кожен робить те, на що здатний. Я намагаюся грати з м'ячем, щоб люди отримували задоволення від гри. Але це важко, якщо судді мене не захищають.

Вони завдають серйозної шкоди, хоч і ненавмисно. Вони мають більше захищати мене. Не лише мене, а й усіх гравців, які намагаються щось створювати на футбольному полі", — поскаржився 22-річний японець.

Цього сезону, Такефуса Кубо зіграв за Реал Сосьєдад 25 матчів, забив шість голів та віддав чотири результативні передачі.