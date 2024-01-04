Врятувати команду Гарітано може лише диво.
Осасуна - Альмерія, Getty Images
04 січня 2024, 19:55
У рамках 19 туру іспанської Ла Ліги Осасуна приймала на своєму полі Альмерію, яка закономірно вважається головним аутсайдером поточному сезону.
До екватору зіграних матчів цього розіграшу іспанської першості підопічні Гарітано, який очолив команду в жовтні, підходили із нулем в графі перемог — ця тенденція не змінилася й зараз.
Єдиний гол Анте Будіміра на 27-ій хвилині приніс до активу Осасуни три очки, тоді як Альмерія завершила перше коло із наступними результатами: 0 перемог, 5 нічиїх, 14 поразок.
Осасуна — Альмерія 1:0
Гол: Будімір, 27