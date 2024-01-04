Іспанія

Спортивний директор прокоментував кадрову ситуацію у команді.

Спортивний директор Барселони Деку розповів про ситуацію у зимове трансферне вікно - цитує інсайдер Фабріціо Романо.

"Жоден гравець не піде в січні. Алеїш Гарсія? Нам подобається багато гравців, але підписання не залежить від нас, ми повинні генерувати чесну гру. Якщо ми це згенеруємо, то побачимо".

Барселона має непросту фінансову ситуацію і проблеми з реєстрацію новачків через правила Прімери за зарплатнями гравців.

Прямо зараз іспанський гранд знаходиться на третьому місці у чемпіонаті, вийшов до стадії плей-оф Ліги чемпіонів.