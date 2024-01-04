Італія

Цікава опція.

Римська Рома хоче орендувати центрального захисника Ювентуса Діна Хайсена. Про це повідомляє Джанлука Ді Марціо.

За даними джерела, "Стара сеньора" домовилася про оренду 18-річного захисника у Фрозіноне, проте Хайсен хоче перейти саме до Роми. Стверджується, що Жозе Моурінью гарантував нідерландцю місце у складі в разі переходу.

Повідомляється, що представники Ювентуса обговорили ситуацію, що склалася, з представниками молодого нідерландця. Однак, незважаючи на бажання "б'янконери" дотриматися домовленості з Фрозіноне, перехід захисника до Роми виглядає вірогіднішим.

Цього сезону, Дін Хайсен зіграв за Ювентус 12 хвилин.