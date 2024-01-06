Іспанія

Іспанець може піти на підвищення.

Правий захисник Севільї Хуанлу може перейти до мадридського Реалу. Про це повідомляє As.

"Королівський" клуб хотів би підписати 20-річного гравця влітку за помірну ціну, щоб він розвивався у клубі. Після цього керівництво Реала оцінить, чи зможе Хуанлу в перспективі стати наступником Дані Карвахаля.

У контракті гравця з Севільєю прописані відступні у розмірі 20 млн. євро. Стільки Реал платити не хоче, а Севілья не збирається йти на поступки, тож переговори будуть важкими.

Діючий контракт іспанця з "нервіонцями" діє до 30 червня 2026 року. Трансфермаркт оцінює його у вісім мільйонів євро.

Цього сезону, Хуанлу відіграв за Севілью 21 матч та віддав три результативні передачі.