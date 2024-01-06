Іспанія

Мрія здійснилася.

Новачок Барселони Вітор Роке прокоментував свій дебют за каталонський клуб. Його слова наводить Mundo Deportivo

"Моя мрія збулася, я дуже щасливий, я мріяв про це з дитинства.

Хаві перед моїм виходом на поле сказав зберігати спокій і забити по можливості.

Одноклубники прийняли мене дуже добре, сказали не хвилюватись. Мене зустріли на найвищому рівні", — сказав 18-річний бразилець.

Вітор Роке дебютував за Барселону у четвер, вийшовши на заміну на 78-й хвилині матчу Ла Ліги проти Лас-Пальмаса (2:1).