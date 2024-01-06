Іспанія

Клуб збирає кадри по всіх кутках Європи.

Андалузька Севілья в поточному сезоні все-ніяк не може віднайти стабільності й нещодавно зазнала змін у керівництві клубу.

На тлі приходу нових очільників, "нервіонці" почали працювати над оновленням складу основної команди й найближчим часом варто очікувати від них на свіжі трансфери.

Зокрема, Севілья вирішила зробити акцент на молодих футболістів та запросила опорного півзахисника міланського Інтера Люсьєна Агуме, нападника лондонського Челсі Давіда Датро Фофана, а також атакувального півзахисника Станіса Ідумбо Музамбо з амстердамського Аякса.

Перемовини щодо всіх трьох виконавців просуваються в різному темпі.

Агуме вже прибув до Севільї з власним агентом та готується до переходу на правах оренди з правом викупу за 8 млн євро та опцією зворотного трансферу для Інтера.

Фофана має подолати той самий шлях уже незабаром, але без права на повноцінний трансфер. Проте спочатку його потрібно забрати з оренди в берлінському Уніоні.

Що ж до 18-річного гравця молодіжки Аяксу, то на нього очікує повноцінний трансфер.

Нагадаємо, що один із нападників Севільї зацікавив мадридський Реал.