Іспанія

"Нервіонці" намагаються підсилити склад.

Севілья оформить трансфер нападника лондонського Челсі Датро Фофана, який у першій половині цього сезону виступав за берлінський Уніон на правах оренди. Про це повідомляє журналіст Ніколо Скіра.

За інформацією джерела, незабаром керівництво "пенсіонерів" достроково завершить оренду 21-річного гравця у німецькому клубі, після чого він приєднається до Севільї.

Діюча трудова угода футболіста з Челсі розрахована до 30 червня 2029 року. Трансфермаркт оцінює його у вісім мільйонів євро.

У нинішньому сезоні, Датро Фофана взяв участь у 17 матчах Уніон Берлін, у яких він відзначився двома голами та однією результативною передачею.