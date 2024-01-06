"Нервіонці" намагаються підсилити склад.
Фофана, Getty Images
06 січня 2024, 11:17
Севілья оформить трансфер нападника лондонського Челсі Датро Фофана, який у першій половині цього сезону виступав за берлінський Уніон на правах оренди. Про це повідомляє журналіст Ніколо Скіра.
За інформацією джерела, незабаром керівництво "пенсіонерів" достроково завершить оренду 21-річного гравця у німецькому клубі, після чого він приєднається до Севільї.
Діюча трудова угода футболіста з Челсі розрахована до 30 червня 2029 року. Трансфермаркт оцінює його у вісім мільйонів євро.
У нинішньому сезоні, Датро Фофана взяв участь у 17 матчах Уніон Берлін, у яких він відзначився двома голами та однією результативною передачею.