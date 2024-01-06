Завершився перший поєдинок цієї стадії турніру.
Луго - Атлетіко, Getty Images
06 січня 2024, 19:25
У рамках 1/16 фіналу Кубка Іспанії у суботу, 6 січня, вже відбувся один матч. Попереду — ще п'ять сьогоднішніх поєдинків.
Підопічні Дієго Сімеоне здобули путівку до наступної стадії турніру, розібравшись із Луго у виїзному поєдинку.
Луго — Атлетіко 1:3
Голи: Антонетті, 39 — Корреа, 2, Депай, 66, 74
Атлетіко: Облак — Аспілікуета, Хіменес, Сьоюнджчю (Коке, 46) — Моліна, Рікельме (де Пауль, 46), Вітсель, Ньїгес (Льоренте, 68), Галан — Корреа (Грізманн, 46), Депай (Мората, 75)