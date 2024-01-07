Іспанія

"Вершкові" пройшли далі у Кубку Іспанії.

Головний тренер мадридського Реала Карло Анчелотті оцінив гру деяких своїх гравців у переможному матчі Кубка Іспанії проти Арандіни (3:1). Наводить слова 64-річного італійця Marca

"Гюлер не в кращій фізичній формі, але продемонстрував майстерність і було важливо, щоб він зіграв. Потрібно проявити терпіння щодо нього. Він показав свій рівень у першому таймі.

Важливо те, що він повернувся, хоча йому треба додавати у плані фізичної підготовки та інтенсивності. Але він має характер.

Браїм зробив багато неточних передач, але відіграв вирішальну роль у всіх голах.

Ми досить добре розпочали гру, але потім втратили контроль, почавши часто помилятися у передачах. У другому таймі ми діяли набагато краще", — заявив Анчелотті.