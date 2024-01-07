"Вершкові" пройшли далі у Кубку Іспанії.
Анчелотті, Getty Images
07 січня 2024, 10:47
Головний тренер мадридського Реала Карло Анчелотті оцінив гру деяких своїх гравців у переможному матчі
Кубка Іспанії проти Арандіни (3:1). Наводить слова 64-річного італійця Marca
.
"Гюлер не в кращій фізичній формі, але продемонстрував майстерність і було важливо, щоб він зіграв. Потрібно проявити терпіння щодо нього. Він показав свій рівень у першому таймі.
Важливо те, що він повернувся, хоча йому треба додавати у плані фізичної підготовки та інтенсивності. Але він має характер.
Браїм зробив багато неточних передач, але відіграв вирішальну роль у всіх голах.
Ми досить добре розпочали гру, але потім втратили контроль, почавши часто помилятися у передачах. У другому таймі ми діяли набагато краще", — заявив Анчелотті.
Раніше повідомлялося, що мадридський Реал
може наступного літа підписати голкіпера Лас-Пальмаса.