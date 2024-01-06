Іспанія

Гравець вразив у попередніх матчах своєї команди.

Реал Мадрид може оформити трансфер голкіпера Лас-Пальмаса Альваро Вальєса наступного літа - повідомляє Real Madrid Exclusivo.

Грою воротаря у матчі проти Барселони був вражений Флорентіно Перес, який заявив, що клуб повинен підписати гравця.

Його контракт завершується влітку 2024 року.

У складі канарського колективу він виступає з 2019 року, а цього сезону провів 19 матчів в усіх можливих турнірах.