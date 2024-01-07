Іспанія

Гравець дебютував у складі мадридського гранду.

Вінісіус Тобіас розповів про враження від дебюту у складі Реалу Мадрид - написав гравець у Instagram.

"Ще один день, і ще одна мрія збулася. Перший офіційний матч на професійному рівні, і по праву – в найкращій футболці світу.

Дякую Реалу за подаровану можливість досягнути цього. Дякую тренерському штабу та всім моїм партнерам по команді за довіру. Велика перемога! Хала Мадрид!".

У матчі Кубку Іспанії проти Арандіни Вінісіус дебютував у складі мадридського гранду. Наразі він належить донецькому Шахтарю, з якого перебуває в оренді у Реалі.