Англія

Нападник Ліверпуля Діогу Жота висловився напередодні сьогоднішнього матчу з Арсеналом у Кубку Англії.

Сьогодні, 7 січня, на Емірейтс відбудеться матч 1/32 фіналу Кубка Англії між Арсеналом та Ліверпулем. Форвард "червоних" вважає, що суперник має психологічну перевагу.

"Думаю, вони мають додаткову перевагу, тому що вони хочуть виправити ситуацію після домашньої поразки в попередньому матчі. Вони не хочуть, щоб це повторилося.

Ми знаємо, що в цьому їхня психологічна перевага, але це все одно буде футбольний матч, і ми здатні вийти й здобути в ньому перемогу.

Складніше виїзду до Арсеналу в першому ж раунді нічого і бути не може, але такий жереб. Ми знаємо, що можемо вийти й здобути там перемогу, і саме цього ми хочемо", — сказав Жота.

Матч Арсенал – Ліверпуль розпочнеться о 18:30. На Football.ua запланована текстова онлайн-трансляція.