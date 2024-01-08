Іспанія

Дивіться відео найкращих моментів матчу Кубка Іспанії, що відбувся 7 січня 2024 року, 22:00.

У рамках 1/16 фіналу Кубка Іспанії каталонська Барселона здобула перемогу над Барбастро.

Команди продемонстрували результативний футбол, забивши на двох п'ять м'ячів, проте підсумковий успіх у підсумку здобули підопічні Хаві з рахунком 3:2.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Барбастро — Барселона в 1/16 фіналу Кубка Іспанії-2023/24:

Барбастро - Барселона 2:3

Голи: де Меса, 60, Прат, 90+3 (з пенальті) — Фермін Лопес, 18, Рафінья, 51, Левандовські, 88 (з пенальті).

Барселона: Пенья, Кунде, Крістенсен (Мартінес, 64; Роберто, 75), Араухо, Форт, Ромеу (Гюндоган, 72), де Йонг, Лопес, Рафінья (Роке, 64), Жоау Феліш (Левандовські, 72) Торрес