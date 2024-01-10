Іспанія

Гравець прокоментував кількість отриманих грошей у випадку продажу до наступної команди.

Мігель Гутьєррес розповів деякі деталі щодо свого можливого трансферу — повідомляє ресурс Madrid Xtra.

"Як будуть отримані кошти, якщо мене захоче купити інший клуб? 50% отримає Жирона, 50% — Реал. Зрештою, Флорентіно Перес завжди перемагає".

Гравець перейшов до Жирони із Реалу Мадрид влітку 2022 року. Наразі іспанський гранд цікавиться трансфером Кіліана Мбаппе, який може відбутися вже у цьому році.

Цього сезону крайній захисник провів 21 матч в усіх можливих турнірах, забив 1 гол і віддав 3 асисти.