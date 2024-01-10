Іспанія

Стали відомі стартові склади команд для півфінального поєдинку Суперкубку Іспанії, у якому зіграють мадридські Реал та Атлетіко.

Мадридські Реал та Атлетіко в Ер-Ріяді розіграють перепустку до фіналу Суперкубку Іспанії.

Карло Анчелотті, у порівнянні з перемогою над Мальоркою (1:0). залучив до стартового складу Кепу в рамці воріт, тоді як Начо гратиме в центрі оборони, а Менді розташується на лівому фланзі захисту.

Реал: Аррісабалага — Карвахаль, Начо, Рюдігер, Менді — Чуамені — Вальверде, Модрич — Беллінгем — Родріго, Вінісіус.

Запасні: Лунін, Кроос, Камавінга, Хоселу, Себальйос, Фран Гарсія, Браїм, Гюлер, Мартін, Пас, Вінісіус Тобіас.



Атлетіко: Облак — Рікельме, Хіменес, Вітсель, Ермосо, Ліно — Льоренте, Де Пауль, Коке — Мората, Грізманн.

Запасні: Грбич, Гоміс, Аспілікуета, Савич, Моліна, Галан, Морено, Сауль, Депай, Корреа.



Гра Реал — Атлетіко почнеться о 21:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.