Іспанія

Football.ua представляє прев'ю до матчу іспанського суперкубку, який пройде 10 січня і розпочнеться о 21:00.

У рамках Суперкубку Іспанії між собою зійдуться Реал та Атлетіко. Поєдинок обіцяє бути нелегким для обох колективів.

РЕАЛ — АТЛЕТІКО

СЕРЕДА, 10 СІЧНЯ, 21:00. КСУ СТЕДІУМ, ЕР-РІЯД. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ХАВ'ЄР РОХАС.

Реал та Атлетіко у попередні роки зіграли багато чудових матчів в усіх турнірах. Часто вони потрапляють на себе у іспанських і європейських турнірах, майже кожного разу це дарує вболівальникам цікаві емоції. Наразі вони зустрічаються у Суперкубку Іспанії, колектив Карло Анчелотті в статусі володаря національного кубку, а його опонент є третьою командою Прімери минулого сезону. Навряд чи це принципово впливає на розклади, тому що у подібних зустрічах це нерідко не має особливого значення.

Обидва клуби підходять до цього матчу в непоганій формі, Реал наразі є лідером чемпіонату, Атлетіко поступився Жироні у попередній грі, але загалом демонструє чудові виступи в усіх турнірах. Дієго Сімеоне вдалося побудувати непогану атакувальну модель і дозволити спрогресувати багатьом гравцям. Наразі Антуан Грізманн і Альваро Мората є одними з найкращих у своїй ролі в Європі. Джуд Беллінгем, Вінісіус, Родріго та інші також демонструють непогані цифри, навіть враховуючи пошкодження деяких ключових виконавців це дозволяє мадридському колективу бути у лідерах в усіх турнірах.

Цього століття команди двічі зустрічалися у іспанському суперкубку. У 2014 році Атлетіко переміг принципового опонента за сумою двох зустрічей, у першому матчі була нічия 1:1 з голами Хамеса Родрігеса і Рауля Гарсії, а у другій грі вдалося перемогти завдяки голу Маріо Манджукича. Далі у 2020 році колектив Зінедіна Зідана переміг за рахунок післяматчевих пенальті. Можливо, такі цікаві результати чекають на вболівальників і зараз.

У чемпіонаті цього сезону хлопці аргентинського наставника здобули перемогу з рахунком 3:1. Клуби підійдуть до даного матчу приблизно у непоганих складах, отже можна розраховувати на хорошу за своєю динамікою зустріч.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Реал: Лунін — Карвахаль, Рюдігер, Начо, Гарсія — Вальверде, Камавінга, Кроос, Беллінгем — Родріго, Вінісіус

Атлетіко: Облак — Моліна, Савіч, Хіменес, Ермосо, Ліно — Льоренте, Коке, де Пауль — Грізманн, Мората

Не зіграють: Куртуа, Алаба, Лукас, Мілітао — Вітоло, Лемар

Під питанням: .. — Барріос

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