Іспанія

Французький нападник все ж таки перевершив Луїса Арагонеса.

Центральний нападник Антуан Грізманн став найкращим бомбардиром в історії мадридського Атлетіко.

У сьогоднішньому півфінальному поєдинку Суперкубка Іспанії проти мадридського Реала 32-річний француз відзначився голом у першому таймі.

Цей результативний удар став для нього 174-м у кар'єрі за "матрацників". Таким чином, він обійшов легендарного Луїса Арагонеса у списку найкращих бомбардирів клубу, одноосібно очоливши його.

𝐓𝐄𝐒𝐓𝐈𝐆𝐎𝐒 𝐃𝐄 𝐋𝐀 𝐇𝐈𝐒𝐓𝐎𝐑𝐈𝐀.

¡MÁXIMO GOLEADOR DE LA HISTORIA DEL CLUB!

✍🏼 @AntoGriezmann



❤️🤍 #GoleadorDeLeyenda pic.twitter.com/3lOLeKKHKE — Atlético de Madrid (@Atleti) January 10, 2024

Цими 174 голами Грізманн відзначився у 368 матчах за Атлетіко. 123 з них він забив у Ла Лізі, 31 у Лізі чемпіонів, 13 у Кубку Іспанії, 6 у Лізі Європи та один (сьогоднішній) у Суперкубку Іспанії.

Зараз у півфінальному матчі Суперкубка Іспанії між Реалом та Атлетіко (2:2) триває перерва. Слідкуйте за подіями поєдинку у нашій текстовій онлайн-трансляції.