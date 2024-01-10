Французький нападник все ж таки перевершив Луїса Арагонеса.
Антуан Грізманн, Getty Images
10 січня 2024, 21:56
Центральний нападник Антуан Грізманн став найкращим бомбардиром в історії мадридського Атлетіко.
У сьогоднішньому півфінальному поєдинку Суперкубка Іспанії проти мадридського Реала 32-річний француз відзначився голом у першому таймі.
Цей результативний удар став для нього 174-м у кар'єрі за "матрацників". Таким чином, він обійшов легендарного Луїса Арагонеса у списку найкращих бомбардирів клубу, одноосібно очоливши його.
Цими 174 голами Грізманн відзначився у 368 матчах за Атлетіко. 123 з них він забив у Ла Лізі, 31 у Лізі чемпіонів, 13 у Кубку Іспанії, 6 у Лізі Європи та один (сьогоднішній) у Суперкубку Іспанії.
Зараз у півфінальному матчі Суперкубка Іспанії між Реалом та Атлетіко (2:2) триває перерва. Слідкуйте за подіями поєдинку у нашій текстовій онлайн-трансляції.