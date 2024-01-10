Іспанія

Реал без Луніна у важкому екстратаймі здолав Атлетіко на шляху до фіналу Суперкубка Іспанії

Команда Дієго Сімеоне знову напропускала м'ячів та поступилась на шляху до трофею.

Реал — Атлетіко, Getty Images

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Реал — Атлетіко 5:3

Голи: Рюдігер, 20, Карвахаль, 29, 85, Савич, 116 (авт.), Діас, 120+3 — Ермосо, 7, Грізманн, 37, Аррісабалага, 78 (авт.)



Реал: Аррісабалага — Карвахаль, Начо, Рюдігер, Менді (Камавінга, 82) — Чуамені (Діас, 82) — Вальверде, Модрич (Кроос, 67) — Беллінгем — Родріго (Себальйос, 106), Вінісіус (Хоселу, 106).



Атлетіко: Облак — Льоренте (Аспілікуета, 106), Савич, Хіменес, Ермосо, Ліно (Моліна, 66) — Де Пауль, Коке (Галан, 104), Сауль (Рікельме, 66) — Мората (Корреа, 91), Грізманн.



Попередження: Діас