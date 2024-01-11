Іспанія

Наставник дав свій коментар.

Хаві назвав Барселону фаворитом півфіналу Суперкубку Іспанії.

"Ми не знаємо плана Осасуни, але знаємо, що це складний суперник із відмінним тренером. Вони можуть пресингувати в різних зонах, у центрі, по флангах... Це завжди завдає нам труднощів. Ми виграли у Памплоні справедливо, але в Ла Лізі це коштувало нам зусиль.

Так, нас вважають фаворитами півфіналу, і ми вважаємо, що це знак, але Осасуна домінує у багатьох аспектах гри, і нам буде складно. Ми не є фаворитами турніру, адже є ще й Реал", — наводить слова Хаві Mundo Deportivo.

У сьогоднішньому півфінальному матчі Барселона зіграє з Осасуною. Переможець пари зіграє у фіналі із Реалом.