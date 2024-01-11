Іспанія

Данець зайвим не буде.

Каталонська Барселона не хоче продавати центрального захисника Андреаса Крістенсена. Про це повідомляє Mundo Deportivo.

За інформацією джерела, "блаугранас" не готові продати 27-річного гравця навіть у разі предметної пропозиції щодо нього. Зокрема, наголошується, що англійський Ньюкасл виявляє зацікавленість у данському футболісті.

Зазначається, що сам Крістенсен також задоволений своїм становищем у Барселоні.

Діючий контракт гравця з клубом діє до 30 червня 2026 року з зарплатнею дев'ять мільйонів євро на рік. Трансфермаркт оцінює його у 40 млн. євро.

Цього сезону, Андреас Крістенсен відіграв за Барсу 20 матчів, зробив одну гольову передачу та заробив дві жовті картки.