Данець зайвим не буде.
Крістенсен, Getty Images
11 січня 2024, 17:56
Каталонська Барселона не хоче продавати центрального захисника Андреаса Крістенсена. Про це повідомляє Mundo Deportivo.
За інформацією джерела, "блаугранас" не готові продати 27-річного гравця навіть у разі предметної пропозиції щодо нього. Зокрема, наголошується, що англійський Ньюкасл виявляє зацікавленість у данському футболісті.
Зазначається, що сам Крістенсен також задоволений своїм становищем у Барселоні.
Діючий контракт гравця з клубом діє до 30 червня 2026 року з зарплатнею дев'ять мільйонів євро на рік. Трансфермаркт оцінює його у 40 млн. євро.
Цього сезону, Андреас Крістенсен відіграв за Барсу 20 матчів, зробив одну гольову передачу та заробив дві жовті картки.