Іспанія

Каталонський клуб виділив трійку недоторканних.

Барселона вважає недоторканними лише трьох гравців, повідомляє Diario Sport.

За інформацією джерела, через фінансові труднощі в каталонському клубі готові розглянути пропозиції щодо будь-якого з гравців, крім Педрі, Гаві та Рональда Араухо.

У Барселоні впевнені, що ці футболісти ідеально підходять клубу за ігровими та ментальними якостями, і розраховують, що надалі вони стануть ключовими гравцями команди.