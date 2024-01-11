Іспанія

Грошей мало не буває.

Нападник мадридського Реалу Хоселу вимагає 300 тис. євро у свого колишнього клубу Алавеса. Таку інформацію надає Relevo.

Іспанський нападник вимагає через суд від іспанського клубу, за який він виступав у період з 2019 по 2022 рік, грошової компенсації за одностороннє розірвання контракту з ним.

Повідомляється, що форвард "вершкових" вже представ перед судом у цій справі для того, щоб розповісти свою версію подій. В свою чергу, "Алавес" на офіційному сайті опублікував заяву, в якій стверджує, що клуб не винен Хоселу якихось грошей, а також наголошує, що іспанська команда пропонувала пролонгувати контракт нападника ще на один сезон, проте він сам відхилив цю пропозицію.

Хоселу провів у складі Алавеса 113 матчів, у яких він відзначився 36 голами та 11 результативними передачами.