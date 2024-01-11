Стали відомі стартові склади команд для півфінального поєдинку Суперкубку Іспанії, у якому зіграють каталонська Барселона та памплонська Осасуна.
Андреа Крістенсен, Getty Images
11 січня 2024, 20:34
Каталонська Барселона та памплонська Осасуна розіграють поміж собою путівку до фіналу Суперкубка Іспанії проти Реала в Ер-Ріяді.
Хаві, у порівнянні з перемогою над Лас-Пальмасом (2:1), залучив до стартового складу Крістенсена до центру оборони.
Ягоба Аррасате, на тлі перемоги над Альмерією (1:0), використав із перших хвилин Круса ліворуч у захисті, тоді як Гомес гратиме в центральному трикутнику, а Арнаїс розташується в трійці атаки.
Барселона: І. Пенья — Кунде, Араухо, Крістенсен, Бальде — Роберто, де Йонг, Гюндоган — Рафінья, Левандовські, Торрес.
Запасні: Астралага, Касадо, Педрі, Феліш, Ромеу, Роке, Ямал, Касадо, Кочен, Фермін, Гую, Форт.
Запасні: Айтор Фернандес, Відаль, Торро, Монкайола, Брашанац, Барха, Р. Гарсія, Ібаньєс, Мохіка, Рауль, Еррандо.
Осасуна: Еррера — Аресо, Катена, Д. Гарсія, Крус — Аймар, Муньйос, Гомес — Арнаїс, Будімір, Р. Пенья.
Гра Барселона — Осасуна почнеться о 21:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією
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