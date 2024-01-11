Іспанія

Стали відомі стартові склади команд для півфінального поєдинку Суперкубку Іспанії, у якому зіграють каталонська Барселона та памплонська Осасуна.

Каталонська Барселона та памплонська Осасуна розіграють поміж собою путівку до фіналу Суперкубка Іспанії проти Реала в Ер-Ріяді.

Хаві, у порівнянні з перемогою над Лас-Пальмасом (2:1), залучив до стартового складу Крістенсена до центру оборони.

Ягоба Аррасате, на тлі перемоги над Альмерією (1:0), використав із перших хвилин Круса ліворуч у захисті, тоді як Гомес гратиме в центральному трикутнику, а Арнаїс розташується в трійці атаки.

Барселона: І. Пенья — Кунде, Араухо, Крістенсен, Бальде — Роберто, де Йонг, Гюндоган — Рафінья, Левандовські, Торрес.

Запасні: Астралага, Касадо, Педрі, Феліш, Ромеу, Роке, Ямал, Касадо, Кочен, Фермін, Гую, Форт.



Осасуна: Еррера — Аресо, Катена, Д. Гарсія, Крус — Аймар, Муньйос, Гомес — Арнаїс, Будімір, Р. Пенья.