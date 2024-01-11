Іспанія

Football.ua представляє прев'ю матчу іспанського суперкубку, який пройде 10 січня та розпочнеться о 21:00.

У рамах Суперкубка Іспанії між собою зійдуться Барселона та Осасуна. Протистояння повинно бути дуже захопливим.

БАРСЕЛОНА — ОСАСУНА

ЧЕТВЕР, 10 СІЧНЯ, 21:00. КСУ СТЕДІУМ, ЕР-РІЯД. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — АЛЕХАНДРО РУЇС.

Чергова цікава зустріч відбудеться між Барселоною і Осасуною. Наразі обидві команди підходять до неї у хороших кондиціях. Чемпіон Іспанії вийшов до наступного раунду національного кубку. Його опонент також зіграє на наступній стадії.

Колективу Хаві необхідно перемагати в усіх турнірах, щоб виграти бодай один трофей цього сезону. А ось команда Ягоби Аррасате спробує знову намагатися бути у гонці за єврокубки, а також спробувати повторити своє досягнення у вигляді виходу до фіналу Кубку Іспанії. Минулої кампанії достойно вдалося протистояти Реалу Мадрид. Окрім того, була висока позиція і у національному чемпіонаті.

Хороші якості цього колективу непогано можуть виглядати проти іспанського гранду. Мова першочергово про позиційну оборону, бо хороша атака опонента не завжди виглядає добре у матчах, де потрібно проходити організований захист. Це вміння може працювати у великих матчах. Можна згадати хоча би попередні ігри із грандами, коли було практично успішно реалізовано даний план.

У попередніх зустрічах Барселона в основному здобувала перемоги, але не так легко. Можливо, цього разу вболівальники побачать щось подібне до цих матчів.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Барселона: Пенья — Кунде, Араухо, Крістенсен, Бальде — Роберто, де Йонг, Гюндоган — Рафінья, Левандовські, Торрес

Осасуна: Еррера — Аресо, Гарсія, Катена, Пенья — Монкайола, Торро, Орос — Арнаіс, Будімір, Гомес

Не зіграють: тер Штеген, Мартінес, Алонсо, Гаві — Авілья

Під питанням: Канселу, Педрі — ..

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