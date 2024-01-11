Іспанія

Легендарний Папа Карло наздогнав не менш легендарного Зізу.

Головний тренер мадридського Реалу Карло Анчелотті зрівнявся з колишнім наставником "королівського" клубу Зінедіном Зіданом за кількістю матчів на чолі "вершкових".

Обидва фахівці провели по 263 гри.

Абсолютний рекордсмен за кількістю матчів біля керма Реала — Мігель Муньос (605 матчів).

Карло Анчелотті очолив мадридський клуб вдруге у своїй кар'єрі у 2021 році. Раніше італійський фахівець працював із "бланкос" з 2013 по 2015 рік.

Під його керівництвом мадридський клуб ставав чемпіоном Іспанії, двічі вигравав Кубок Короля, а також Лігу чемпіонів. Крім того, з Карло Анчелотті Реал двічі перемагав на Клубному чемпіонаті світу.

Зідан очолював мадридський Реал з 2016-го по 2018-й та з 2019 по 2021 рік. За цей період на чолі француза "королівський" клуб тричі поспіль вигравав Лігу чемпіонів, двічі чемпіонат Іспанії та КЧС.