Іспанія

Тактика в'язкого футболу від команди Ягоби Аррасате не привела памплонців до бажаного результату.

Іспанський Суперкубок — це те, із чого фактично розпочинається футбольний 2024 рік для вболівальників. І нехай його й проводять у форматі турніру чотирьох, який для більшості досі має невідому додану вартість саме в цьому випадку. Саме так. Якщо напередодні ми споглядали за принциповою зустріччю поміж двома мадридськими командами, Реалом та Атлетіко, та навіть пробачили їм перехід гри в овертайм, то чого було очікувати від дуелі каталонської Барселони та памплонської Осасуни?

Яго Аррасате навіть не став приховувати своїх намірів — гості приїхали грати від глибокого захисту, тож три центральні захисники були логічним рішенням головного тренера. Хоча кого ми намагаємось обдурити? 10 захисників намагались уберегти ворота Осасуни від пропущеного м’яча й, можливо, розраховувати на контратаки, із якими в "блаугранас" у цьому сезоні великі негаразди.

На цьому тлі нікого не здивував той факт, що м’яча в Барси було значно більше за суперників, а особливо в другому таймі. Бо в першій половині гри памплонці все ж таки вистояли. Як саме? Суперники тільки на початку мали реальні гольові моменти, тоді як чи малі заходила гра, тим менше інтенсивності демонструвала Барселона попереду. А тут ще й Рафінья травмувався на рівному місці, тож довелось випускати Ямала фактично на час після перерви.

Як можна було зрозуміти, видовище було ще те. Ледь не пішки ходили полем команди, а в другому таймі Осасуна взагалі не виходила з власної половини, то про які швидкості нам говорити? Барселоні залишалось лише грати з м’ячем у ногах та сподіватись, що хтось із суперників помилиться. Як, наприклад, на 59 хвилині відбулось із Арнаїсом, із картинного падіння якого в центрі поля в боротьбі проти Крістенсена розпочалась гольова атака.

Гюндоган тоді підхопив м’яч та спрямував його до лівого флангу штрафного, де Левандовські розібрався з воротарем у два дотики. Потім Хаві почав робити ротацію, тоді як Аррасате для цього потрібно було ще розбудити, а там і до картки за постійні вигуки на адресу арбітра було недалеко. А вже наприкінці матчу Барса забила вдруге зусиллями Феліша та Ямала, тож нарешті цей дуже нудний матч добіг до логічного завершення.

Фінальний свисток головного арбітра Алехандро Муньіса Руїса відправив на вирішальний матч Суперкубка Іспанії-2024 каталонську Барселону, тоді як для памплонської Осасуни цей швидкоплинний турнір добіг до завершення. Фінал Реал — Барселона відбудеться 14 січня, о 21:00.— Осасуна 2:0Левандовські, 59, Ямал, 90+3І. Пенья — Кунде, Араухо, Крістенсен, Бальде — Роберто (Педрі, 61), де Йонг, Гюндоган — Рафінья (Ямал, 42), Левандовські, Торрес (Феліш, 61).Еррера — Катена, Д. Гарсія, Крус (Барха, 85) — Аресо, Муньйос (Монкайола, 69), Аймар, Р. Пенья (Мохіка, 78) — Арнаїс (Рауль, 69), Гомес (Р. Гарсія, 85) — Будімір.Попередження: Катена, Аресо, Арнаїс.